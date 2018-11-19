"السير إلى الخلف" يعزّز الذاكرة لديكم (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أنّ "السير إلى الخلف يعمل على تعزيز المقدرة على التذكر على المدى القصير".

وقام باحثون من جامعة "روهامبتون" البريطانية بإخضاع 114 شخصاً تمّ تصنيفهم ضمن 3 مجموعات لاختبار الذاكرة. وخلال الاختبار، تمّ عرض مقطع فيديو لامرأة تعرضت حقيبتها للسرقة، وطلب الباحثون من المجموعة الأولى السير إلى الخلف، ومن المجموعة الاولى السير إلى الأمام، في حين بقي أفراد المجموعة الثالثة ثابتين مكانهم.

وفي إطار تحليل النتائج، فإنّ الباحثين توصلوا بعد طرح أسئلة للمشاركين من المجموعات كافة بشأن الفيديو الذي شاهدوه مسبقاً، أنّ "الأشخاص الذين ساروا إلى الخلف تذكروا تفاصيل أكثر عن الفيديو مقارنة مع أفراد المجموعتين الأخريين".

ورأى الباحثون أنّ "هذه النتائج بمثابة دليل مبدئي على وجود روابط بين تأثير الزمان والمكان وأسلوب الحركة على الطريقة التي يشكل بها الذهن الذكريات".

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