المطهرات تؤثر سلباً على وزن الأطفال (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت دراسةُ حديثة الى ان الإفراطَ باستخدام المطهراتِ والمعقماتِ السطحية في المنزل بغرضِ تامين سلامة الأطفال من الجراثيم, يؤثر على زيادةِ وزن الأطفال عن طريقِ تغيير ميكروبات الأمعاء. ووجد الباحثون أن الأطفالَ الذين يعيشون في منازل تَـستخدم منظفات صديقة للبيئة , لديهم جراثيم مختلفة , وكانوا أقل عرضة لزيادة الوزن.

حللت الدراسة ميكروبات الأمعاء لـ 757 رضيعاً من عامة السكان في عمر 3-4 أشهر ووزن عند عمر 1 و 3 سنوات ، بالنظر إلى التعرض لمنتجات التنظيف الشائعة. وأشارت الدراسة أن ميكروبات الأمعاء المتبدلة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 أشهر أظهرت مستويات أقل من بكتيريا المستدمية والكلوستريديم ولكن مستويات أعلى من Lachnospiraceae. ومع ذلك، لم يتم العثور على نفس العلاقة مع المنظفات أو المنظفات الصديقة للبيئة

كانت البيانات التي استخدمها الباحثون الكنديون مأخوذة من مجموعة الولادة الكندية لصحة الرضع الطولية (CHILD) وتمت مقارنة النتائج بمخططات النمو لمنظمة الصحة العالمية لمؤشرات مؤشر كتلة الجسم.

في حين أن هذه الدراسة ، وكذلك غيرها من الدراسات المماثلة ، تدعو إلى إجراء مزيد من التحقيق في هذه المسألة ، يستنتج الباحثون أن استخدام المنتجات الصديقة للبيئة يمكن أن يؤدي إلى نمط حياة صحي بشكل عام ، للجميع ، وليس للأطفال فقط.

إقرأ أيضا:

ما هو التهاب الجيوب الأنفية وكيف تتم معالجته؟

الأطباء يؤكدون: اللقاح ضد سرطان عنق الرحم مهم جداً