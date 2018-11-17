عادةٌ يومية تساهم في تخفيض الضغط وسكر الدم.. لن تتوقعوها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشار باحثون من جامعة "لوبورو" في إنكلترا، إلى أن "البقاء لمدة ساعة على الأقل في حوض الاستحمام يساعد على إطلاق مادة كيماوية تحارب الالتهاب بشكلٍ مماثل لما يحدث عند ممارسة الرياضة".

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "نقع الجسم في الماء يخفض ضغط الدم ونسبة السكر فيه".

وخلال دراستهم، قام الباحثون بتحليل بيانات 10 رجال يعانون من البدانة، بعد أن قاموا بنقع أجسادهم في حوض استحمام درجة حرارته حوالى 38 درجة مئوية لمدة ساعة كاملة. وأتت هذه البيانات بعدما عمد الباحثون إلى سحب عينات من الدم قبل وأثناء وبعد النقع بالماء الساخن، لاختبار مستويات الغلوكوز والسكر، وكذلك البحث عن علامات الالتهاب لديهم.

إلى جانب ذلك، تمّ قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما جرى تسجيل درجة حرارة الجسم لدى المشاركين كل 15 دقيقة، كما طُلب منهم الاستحمام على مدى 10 أيام قبل الخضوع لاختبارات دم إضافية. وأظهرت النتائج، أن "الاستحمام لمرة واحدة في الماء الساخن ساهم في تخفيض المستويات غير الصحية للإلتهابات، كما أدى ذلك إلى تحفيز أكسيد النيتريك الذي يساعد على تخفيض ضغط الدم".

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