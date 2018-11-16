مخلفات البلاستيك تهدد وجبة السمك البريطانية الشهيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

حذرت جمعية مدافعة عن البيئة من أن وجبة السمك ورقائق (البطاطا)، أحد أشهر الوجبات البريطانية، باتت مهددة بسبب مخلفات البلاستيك التي تتراكم في البحار وتعرض الحياة البحرية للخطر.

نتابع معاً :-

- وجبة السمك ورقائق (البطاطا)، أحد أشهر الوجبات البريطانية، باتت مهددة بسبب مخلفات البلاستيك التي تتراكم في البحار وتعرض الحياة البحرية للخطر

- أكثر من 9.5 مليار طن بلاستيك تم إنتاجه حتي الآن، تلك الكمية قد يصل بعضها المحيطات بشكل لا يهدد فقط مستقبل الأسماك وإنما المستقبل الغذائي عموماً .

- الوصول لذلك المعدل من المخلفات لن يجعل السمك وجبة شعبية بريطانية مفضلة، بما يؤثر على الثقافة الشعبية لبريطانيا.

- الأسماك والمخلوقات البحرية تقوم بأكل قطع البلاستيك الضئيلة خلال سعيها للحصول على الطعام ، وذلك لتشابه قطع البلاستيك الضئيلة مع رائحة الطحالب والتي تجذب الأسماك

- الطحالب يمكن أن تبث هذه الرائحة البحرية فى المواد البلاستيكية بما يجعلها طعام للأسماك

- وجود نفايات البلاستيك فى البحر يحوله من نفايات إلي طعام بلا قيمة غذائية للأسماك ، كما أن البلاستيك لا يتحلل أبداً ويظل فى البحار

- يحتوي البلاستيك على مواد كيميائية سامة قد تؤدي إلي السرطان، حيث تتناول الأسماك الصغيرة تلك الأجزاء البلاستيكية الضئيلة ثم يتناولها الإنسان.



- جمعية مدافعة عن البيئة أطلقت حملة فيوتشر فيش آند شيبس ضمن سلسلة جهود عالمية تقوم بها جماعات مدافعة عن البيئة والأمم المتحدة لتقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

- تعهدت علامات تجارية كبيرة بخفض جميع مخلفات البلاستيك في عملياتها في ظل زيادة الضغط الشعبي على المصنعين وتجارة التجزئة.

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