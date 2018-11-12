ماهي علاقة نزول الوزن بسرطان الثدي (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)



أشارت دراسة أميركية حديثة على عدد كبير من النساء لفترة طويلة من الزمن، إلى أن فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سنا قد يقلل من احتمالات إصابتهن بنوع خطير من سرطان الثدي، مقارنة بمن يحتفظن بذات الوزن وبمن تزيد أوزانهن.

نعلم جميعاً أهمية فوائد الحفاظ على الوزن الطبيعي والابتعاد عن السمنة ولكن من منا كان يتخيل ان نزول الوزن له علاقة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. أكدت دراسة أمريكية مؤخراً شارك بها عدد من النساء وأجريت لفترة طويلة من الزمن أن فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سناً يقلل الى احتمالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن يحتفظن بذات الوزن او بمن تزيد أوزانهن.

وأثناء الدارسة قام الباحثون باحتساب مؤشر كتلة الجسم لأكثر من 61 ألف امرأة لمرتين تفصل بينهما ثلاثة أعوام وبعد ذالك قاموا بمتابعة الحالات لأكثر من 11 عاماً وكانت النتائج أن أكثر من ثلاثة آلاف منهن أصبن بسرطان الثدي.

بينما قلة نسبة إصابة النساء اللواتي عملن على تنزيل أوزانهم بنسبة 5 % على الأقل مقارنة باللواتي حافظن على أوزانهم وذلك بالسنوات الأولى من الدراسة. بينما صرح كبير الباحثين الذين أجروا الدراسة أن النتائج التي اشارت اليها الدراسة تؤكد أنه بإمكان النساء التقليل من احتمالات اصابتهن بسرطان الثدي حتى وان بقين بدينات بعد فقدان القليل من الوزن ومن المتوقع ان تكون هذه النتيجة مشجعة للنساء حيث انه ليس بصعب تحقيق نزول متواضع في الوزن والحفاظ عليه.

وأخيراً أوضحت الدارسة ماهو الرابط الأساسي بين زيادة اولزن وسرطان الثدي وهو بعد وصول النساء الى سن اليأس يقل انتاج هرمون الاستروجين وبالتالي يصبح المصدر الرئيس لهذا الهرمون هو الأنسجة الدهنية وفي حالات السمنة يساعد هذا الهرمون على نمو الأورام مما يؤدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

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