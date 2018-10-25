الطعام العضوي يقلل خطر الإصابة بالسرطان (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكدت دراسة أن الإعتماد الكبير على الأطعمة العضوية في حياتنا يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 25 بالمائة ، واستندت الدراسة على النمط الغذائي والصحي لأكثر من 69 ألف شخص في فرنسا، ونتج عن هذه الدراسة أيضاً أن استهلاك اللحوم الحمراء يزيد من نسبة خطر الإصابة بسرطان القولون ، وأفادت الدارسة أن تناول الأطعمة العضوية "الأورجانيك" يخفض نسبة الإصابة بأنواع معينة من السرطانات الناتجة عن المبيدات الحشرية كسرطان الثدي وسرطان الغدد اللمفاوية.

وصرح الباحثون أن هناك صعوبة في تحديد نوعية الطعام وتأثيرها المباشر على جسم الإنسان وافترضوا أن من يستهلكون الأطعمة العضوية أو الأورجانيك كما يشاع يتبعون حمية غذائية جيدة ، ويعتبروا الأقل تدخيناً والأكثر ممارسة للنشاط البدني .

والطعام العضوي هو إحدى الصّرعات الهائلة التي انتشرت بين الناس في العصر الحديث، وتمّ الترويج لها من قِبل الشركات المنتجة لهذا النوع من الأطعمة ترويجًا كبيرًا ولاقى إقبالاً كبيراً من الناس رغم ارتفاع ثمنه مقارنةً بنفس النوع من الطعام غير العضوي، ويُقصد به الطعام الذي تم تحضيره بطريقةٍ صديقةٍ للبيئة دون استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية، ويُعتمد في زراعة النباتات على التغذية العضوية لها فقط باستخدام الأسمدة العضوية، وأمّا المنتجات الحيوانية فيتم إنتاجها من حيواناتٍ تعتمد على الغذاء العضوي الخالي من الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى.

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