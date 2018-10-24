مصادرة 500 طن من الأدوية الممنوعة في 116 دولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



صرحت منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" الثلاثاء عن إجراء مداهمات منسقة للشرطة في 116 دولة نتج عنها مصادرة 500 طن من العقاقير الطبية الممنوعة قانونياً ومتاحة عبر الانترنت، ومن بين العقاقير المصادرة "أدوية لعلاج السرطان وأقراص مسكنة للآلام ومحاقن طبية جميعها غير أصلية.

وقالت المنظمة ان هذه العمليات أدت إلى إغلاق 3671 موقع على الإنترنت بالإضافة لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية التي كانت تستخدم للترويج عن هذه المنتجات.

ويذكر أنه في الفترة الأخيرة تزايدت هذه العصابات الإجرامية عبر الإنترنت مع تعدد أساليبها وسعيها للإيقاع بالضحايا من خلال الانترنت.

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