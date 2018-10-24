دراسة: الحمام الدافئ مرتين أسبوعيا أفضل من التمارين لعلاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحمام الساخن قد يكون أفضل لعلاج الاكتئاب من ممارسة الرياضة.

وبحسب الخبراء فإن الحمامات ذات الحرارة العالية طريقة سريعة المفعول وآمنة وسهلة تؤدي إلى تحسن اضطرابات الاكتئاب خلال أسبوعين، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في أداء التمارين الرياضية .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" اليوم، فإن الذين يذهبون إلى منتجع صحي لمدة ساعة مرتين في الأسبوع قد أظهروا تحسن ملحوظ فيما يخص الصحة العقلية من أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام .

ويشير الخبراء إلى أن هذا يرجع إلى أن الحمام الساخن يعيد ويضبط إيقاع حرارة الجسم الطبيعية على مدار اليوم، وهو ما يمكن أن يختل عند المرضى المصابين بالاكتئاب.. حيث اختبر باحثون من جامعة فرايبورغ في ألمانيا آثار الحمامات الحرارية على 45 شخصا يعانون من الاكتئاب .

وقد تم إجراء الدراسة على مجموعة من الأشخاص متوسط أعمارهم 48 عاما ويعانون من اكتئاب يتراوح بين المعتدل والشديد، وتم تقسيمهم عشوائيا مجموعة للاستحمام مرتين في الأسبوع ومجموعة لممارسة التمارين وتم إعادة اختبار مستوى الاكتئاب لديهم .

وقد شهد المشاركون في مجموعة الاستحمام انخفاضا متوسطا بمقدار ست نقاط من مؤشر الاكتئاب خلال أسبوعين بينما انخفضت المجموعة الأولى 3 نقاط فقط.



ويشير ذلك إلى أن الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب ليصير اكتئاب معتدل عن طريق الاستحمام كما يمكن للمصاب بالاكتئاب المعتدل أن يزول تماما بممارسة هذا الأمر .

وفي حين أن 13 شخص من أصل 23 شخصا انسحبوا من مجموعة التمارين رفض اثنان فقط من أصل 22 إكمال علاج الاستحمام .

وكان على الجميع الجلوس في حمام بدرجة 40 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ثم لف أنفسهم في البطانيات مع قرب الماء الساخن لمدة 20 دقيقة إضافية، في حين توجب على مجموعة التمارين ممارسة الجري أو الرقص أو السباحة لمدة 40 دقيقة .

وعلى الرغم من أن الأسباب الحقيقة للاكتئاب ليست مؤكدة إلا إنه يعتقد أن الإيقاع اليوم أو ساعة الجسد يمكن أن تكون أحد الأسباب وهو الإيقاع الذي يشمل تغير درجة حرارة الجسم الذي يرتفع في الصباح وينخفض خلال الليل .

في حين أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب قد لا تنتظم درجة حرارة أجسامهم بشكل صحيح ويمكن أن يساعد أخذ حمام ساخن في تصحيح ذلك.

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