أسباب زيادة الوزن بعد عمليات تحويل مسار المعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



عادة بعد عمليات تحويل مسار المعدة تنتج بعض النتائج العكسية بعد الجراحة، فقد يتوقف الوزن عن النزول، وقد يزداد الوزن مرة أخرى، فما هي الأسباب وكيف يمكن علاجها ؟

بعد جراحات إنقاص الوزن عادة ما تنتج بعض النتائج العكسية بعد الجراحة، فقد يتوقف الوزن عن النزول، وقد يزداد الوزن مرة أخرى، وهذه ما قد يحدث بعد عملية تحويل المسار أيضًا، ولمعرفة أسباب زيادة الوزن بعد عملية تحويل المسار

يحدث بعد عملية تحويل المسار أن يزداد الوزن، أو يتوقف الوزن عن النزول، وقد يؤدي عدم الالتزام بالنظام الغذائي بعد العملية إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية، والسكريات، والوجبات الخفيفة، والحلويات والأطعمة الدهنية، لذا يحتاج المرضى لفهم أن الجراحة لا توفر حلًّا سريعًا لمشكلة السمنة، وأن مفتاح نجاح العملية يتطلب الالتزام بكافة التعليمات.

ويجب تقييم المرضى قبل الجراحة، وقياس درجة توقعاتهم؛ لمعرفة أهدافهم الواقعية، وتشمل التوصيات العامة للتغذية تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، وتجنب السكريات والدهون قدر الإمكان، منعًا لحدوث الإغراق،

ومن أسباب زيادة الوزن بعد عملية تحويل المسار ما يلي:

الإفراط في تناول الطعام

مشكلات بسبب الجراحة

الأسباب الهرمونية

مشاكل قبل الجراحة

الأسباب النفسية

ربما تكون اكتسبت الوزن بعد الجراحة بسبب أن التغيرات في معدتك وأمعائك تسمح لك بالإكثار من الأكل وامتصاص عدد أكبر من السعرات الحرارية.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون ذلك راجعًا إلى عدم اتباع النظام الغذائي والعادات الرياضية، وفي هذه الحالة لا بد بشكل أساسي أن تفقد الوزن الذي أعدت اكتسابه نتيجة اتباعك للعادات القديمة، وذلك من خلال الحد من مدخول السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

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