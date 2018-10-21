الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من مقاومة المضادات الحيوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة فنلندية حديثة أن الأطفال الذين يحصلون على رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر لديهم عدد أقل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم.

وأوض الباحثون بجامعة هلسنكي أن السكريات الموجودة في حليب الأم تغذي "البكتيريا الجيدة"، التي تمنع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من النمو في القناة الهضمية.

وحلل الباحثون، جينات 16 أماً وأطفالهن، على مدى 8 أشهر، شملت حليب الثدي وبراز كل من الأمهات والأطفال الرضع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لديهم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم أقل من أولئك الذين يحصلون على رضاعة طبيعية لمدة أقل، أو أولئك الذين لا يحصلون عليها على الإطلاق.

وأشارت النتائج إلى أن الإيقاف المبكر للرضاعة الطبيعية قد تكون له آثار صحية سلبية على الرضع، وقالت كاترينا بارناني قائدة فريق البحث، إن هذا كان بسبب "زيادة إمكانات المقاومة في الميكروبات المعوية ضد بعض المضادات الحيوية"، وأضافت: "عرفنا بالفعل أن الرضاعة الطبيعية جيدة وصحية بشكل جيد بالنسبة للطفل، لكننا اكتشفنا الآن أنها تقلل أيضا من عدد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

وتوصي منظمة الصحة العالمية النساء بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، ويتعرض الأطفال بشكل خاص لخطر مقاومة المضادات الحيوية، نظرا لأن نظم المناعة لديهم أقل تطورا من البالغين.

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