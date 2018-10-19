تململ الأقدام قد يكون مؤشرا للانتحار (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دراسة )

الأشخاص الذين يعانون متلازمة تململ الساقين قد تزيد لديهم احتمالات التفكير في الانتحار أو قد يخططون بالفعل لإنهاء حياتهم، هذا ما توصلت له دراسة أمريكية حديثة .

ومتلازمة تململ الساقين حالة تسبب رغبة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك الساقين، وعادة ما يرجع هذا إلى إحساس غير مريح.

وتزيد هذه الرغبة في المساء أو في ساعات الليل عندما يكون الشخص جالساً أو مستلقياً.

ويمكن الإصابة بالمتلازمة في أية مرحلة عمرية وتتفاقم بشكل عام مع التقدم في السن.

ويمكن أن تُسبب اضطراباً في النوم الأمر الذي يؤثر في أداء الأنشطة اليومية.

وقال برايان كو الأستاذ المساعد في طب الأعصاب بجامعة ييل والذي شارك في إعداد الدراسة، إن المصابين بهذه المتلازمة يقولون عادة إنهم عندما يستلقون يعتريهم شعور غير مريح في أرجلهم إضافة إلى حاجة ملحة للحركة.. تمنعهم من البقاء على السرير».

وأضاف كو إن ذلك يعني في الأغلب ألا يتمكن المريض من الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، وأن قلة النوم يمكن جداً أن تؤدي إلى الاكتئاب والتفكير في الانتحار.

ووفقاً لتقرير نشرته دورية (طب النوم) فإن فريق كو لم يستطع الجزم بأن متلازمة تململ الساقين تتسبب في تفكير الناس في الانتحار لكن ما استطاعوا قوله هو وجود صلة بين الأمرين.

وقال كو إن الخلاصة هي أن المتلازمة «ترتبط بتبعات نفسية خطيرة تشمل التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار.

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