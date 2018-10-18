هل تعاني من الشخير؟ إذاً ضع كرة تنس في جيبك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال موقع صحي رسمي في بريطانيا إن "وضع كرة تنس في البيجاما عند النوم يمنع الشخير، ورغم أن هذا يبدو صحيحا أو ممكنا على الأقل، فإنه بالتأكيد لن يكون بالأمر السهل".

وذكّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن "لا شك أن تثبيت كرة تنس في ملابس النوم لمنع الشخير سيكون وسيلة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق لتغيير نمط الحياة، إذا ما كان سيحول دون حدوث هذا الصوت المزعج".

على أي حال، الفكرة الرئيسية هنا تستند إلى أن كرة التنس ستمنع النائم من الاستلقاء على ظهره، وبالتالي تسهيل عملية التنفس من دون شخير. على أن فكرة تثبيت كرة تنس في منتصف الظهر لا تبدو سهلة، إذ إنها ستظل تتحرك مع حركة الجسم، أو أنها ستغير مكانها أو تسقط، وفي هذه الحالة، أي إذا استمرت الكرة في التحرك واستمرت محاولات تثبيتها، فربما لن تشخر لأنك لن تتمكن من النوم.

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لكن بعد التجربة، ثبت أنها طريقة ناجعة وإن لم تمنع الشخير بالمطلق، بسبب تحرك الكرة من مكانها، غير أنها أذا تم تثبيتها تماما، فسوف تعمل بشكل جيد وقد تقضي على الشخير تماما، حسب الموقع.

ومن أسباب الشخير، بحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، اللسان والفم والحنجرة أو مجرى التنفس، فإذا استرخت بعض هذه الأجزاء أو ضاقت أكثر من اللازم، فإنها ستتسبب بالشخير. ومن الأسباب الأخرى أيضا، زيادة الوزن والتدخين وتناول الكثير من الكحول.

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