9 طرق لطرد رواسب الوجبات الدسمة من الجسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تعتمد طرق تنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة على عدة مصادر طبيعية متنوعة مرتبطة كل منها بطبيعة جسم الإنسان وصحة جهازه الهضمي بالإضافة الى انتظام وظائف الغدة الدرقية والكبد.

ويوصي الأطباء بعدة طرق يمكن استخدامها بشكل دوري تمكن الجسم من التخلص من هذه الرواسب والسموم والدهون الضارة وتعمل أيضاً على تجديد خلاياه وتساعد على تفادي الإصابة بالعديد من الأمراض الناتجة عنها على المدى البعيد.

ومن هذه الطرق:

الأطعمة الغنية بالألياف (الخضروات والفواكه)

ينصح الأطباء بتناول الخضروات والفواكه قبل تناول الوجبات الدسمة بمدة لا تقل عن نصف ساعة وذلك لأنها تساعد على زيادة سرعة عملية الحرق، وتمنع تراكم الرواسب بالجسم.

الكافيين (الخالي من السكر)

ينصح الأطباء بتناول كوب من القهوة بدون إضافة السكر بعد تناول وجبة دسمة، وذلك لأنه يعزز عملية تكسير الاحماض الدهنية وينظم عملية الأيض

الزبادي (الخالي الدسم)

ينصح الأطباء بتناوله بعد الوجبات الدسمة بسبب احتوائه على مادة البروبيوتيك التي تساعد على حماية صحة الأمعاء وطرد رواسب الوجبات الدسمة.

الشاي الأخضر، الزنجبيل، النعناع

ينصح الأطباء بتناولها بشكل معقول بعد الوجبات الدسمة بشرط ان تكون خالية من السكريات لأنها تساعد على تنظيم الجسم من الرواسب الضارة.

البيض

ينصح الأطباء بإضافة البيض الى الوجبات وذلك لأنه يحتوي على حمض أميني يساعد على طرد السموم.

خليط خاص

يساعد الخليط المكون من (ماء – ليمون – فص ثوم مدقوق – ملعقة صغيرة من زيت الزيتون) على تنظيف الجسم من الرواسب المتراكمة.

العنب الأحمر

يوصي الأطباء بتناول عصير العنب الأحمر لأنه ينشط حركة الأمعاء والمعدة وينظف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة المتراكمة.

توابل الطعام

ينصح الأطباء بإضافتها الى الطعام الدسم وخاصةً الكركم والفلفل الأسود والأحمر وذلك لأنها تعمل على تنظيف الجسم من الرواسب.

الرياضة

يوصي الأطباء بممارسة رياضة المشي بانتظام لأنها تساعد على طرد السموم.

مصدر الصور: موقع هي

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