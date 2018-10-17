الميرمية.. علاج للمغص و.. اليكم أسرار العشبة السحرية

أخبار الآن | دبي - الإماوات العربية المتحدة

توجد العديد من الأقاويل و التساؤلات حول فوائد الميرمية (المرمرية أو المريمية)، فتقول بعض السيدات أنها رائعة في تسكين آلام الطمث ، بينما يقول البعض الآخر أنها مفيدة للجهاز الهضمي ، و بين الشائعات و الأقاويل تعرف على أهم الحقائق و الفوائد الطبية لنبات الميرمية في المقال التالي.



ما هي الميرمية (المرمرية) ؟



الميرمية (المرمرية) هي احدى الأعشاب العطرية المعمرة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية وتستخدم في تصنيع الأدوية، و لها فوائد عُرفت واستخدمت منذ القدم، و تتميز أوراق الميرمية (المرمرية) باللون الأخضر المائل للرمادي و ملمس أوراقها ناعم مثل القطيفة وهي شجرة معمرة و تحتوي على الزيوت الطيارة ذات الرائحة الكافورية، و تعتبر من فصيلة الريحان والنعناع، وتعرف أيضاً بإسم القصعين، والسالمية، والقصيعة، وحشيشة مريم، والمريمية أو العيزقان.



الميرمية والالتهابات

و تحتوي أوراق الميرمية (المرمرية) على خصائص مضادة للالتهابات فتساعد على تهدئة الالتهابات والقرح عامة، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم، والذي يعمل على إصلاح الخلايا التالفة، وبالتالي يقي من أنواع السرطان المختلفة، و تساعد الميرمية أيضاً على تحسين عملية التمثيل الغذائي.



في عام 2003 نشر بحث في مجال الكيمياء الحيوية يؤكد على فوائد الميرمية في علاج أمراض الذاكرة، فقام الباحثون بإجراء تجربتين على 45 متطوع من الشباب قام الباحثون فيها بإعطاء بعض المتطوعين قطرات من الزيوت المستخرجة من الميرمية و إعطاء النصف الآخر أدوية واهية.



و لقد وجد الباحثين تحسن قوي في ذاكرة المتطوعين اللذين تناولوا الزيوت المستخرجة من الميرمية، و في بحث آخر نشر في مؤتمر الصيادلة البريطاني في هاروغيت عام 2003 عرض البروفسير بيتر هافتون بيانات تؤكد على مدى فاعلية جذور الميرمية في علاج الزهايمر.



و في الطب القديم تم استخدام الميرمية لعلاج أمراض الأوعية الدماغية على مر آلاف السنين، حيث أثبتت التجارب احتواء جذور الميرمية على مكونات تعمل على تثبيط إنزيم AChE المتعلق بأمراض الذاكرة.



أهم فوائد الميرمية الطبية (المرمرية)



تحتوي عشبة الميرمية على مركبات وزيوت طيارة و أملاح معدنية وفيتامينات معروفة بقدرتها على الوقاية من العديد الأمراض



الميرمية والالتهابات والفطريات



أول المركبات المستخلصة من الميرمية هي الزيوت الطيارة والتي تحتوي على الكيتونات، بينما تحتوي أوراقه على مركبات السينول، وحمض التانيك، و البرونيول، كل تلك المركبات لها خصائص مقاومة للتهيج و التحسس، مضادة للالتهابات، مضادة للحساسية، مضادة للفطريات، وخواص مضادة للتعفن.



يساعد في علاج الزهايمر وتقوية الذاكرة، فاثبتت الدراسات أن استخدام الميرمية لمدة 4 شهور يحسن من مهارات التعلم و الذاكرة لدى المرضى المصابين بمرض الزهايمر في المراحل الأولى إلى المتوسطة، و تعرف الميرمية بمشروب المفكرين فهي تساعد على التركيز لاحتوائها على مستقبلات السيروتونين التي تساعد على زيادة التركيز وسرعة البديهة، و يساعد شاي الميرمية أيضاً في علاج الاكتئاب و الحزن.



الميرمية و قرح الفم



تعتبر علاج جيد جداً لعلاج قرح الفم الناتجة عن نزلات البرد و المعروفة باسم هربس الشفاه ، فعند استخدام كريم من الميرمية و عشبة الرواند فذلك يساعد في شفاء تلك القرحات في 7 أيام فقط ويكون المفعول أسرع عند مزج المستحضرين معاً، و يمكن استعمال أوراق الميرمية كبديل لمعجون الأسنان و تقوية اللثة وتبييض الأسنان.



الميرمية و أمراض القلب



تحتوي الميرمية على أحد مركبات الفلافونويد المعروفة باسم سالفجينين والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب و الأوعية الدموية، و من فوائد الميرمية أنها تحتوي أيضاً على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك، والبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب و ضغط الدم بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم، الحديد، الماغنسيوم، و النحاس.





الميرمية و آلام الدورة الشهرية (الطمث)



ينصح باستخدام عشبة الميرمية قبل الدورة الشهرية بفترة قصيرة لأن لها القدرة على تحسين الحالة المزاجية و تخفيف آلام و تشنجات الطمث ، كما تعمل على حماية المبيض من الالتهابات.



الميرمية و آلام الجهاز الهضمي



تساعد الميرمية في تحسين أداء الجهاز الهضمي و تساعد في علاج الأسهال و المغص و الانتفاخات و عسر الهضم و آلام المعدة.



الميرمية و الحالة المزاجية



يستخدم زيت الميرمية في تدليك الجسم فهو يساعد على الإسترخاء و التخلص من العصبية و التوتر و القلق و الصداع.



الميرمية والسكري



من فوائدها أنها تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.



الميرمية والعيون



تحتوي الميرمية على مجموعة فيتامين ب ، مثل حمض الفوليك و الثيامين والريبوفلافين، ما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A و البيتاكاروتين، وبالتالي فهو مفيد في تقوية النظر و الحفاظ على صحة العين.



الميرمية والسرطان



من المعروف أن تناول الاغذية التي تحتوي على فيتامين A تساعد في الوقاية من سرطان الرئة و الفم.



فوائد الميرمية للتنحيف



في الواقع اختلفت الأبحاث فيما يخص قدرة نبات الميرمية على إنقاص الوزن، ففي الوقت الذي يرى البعض أنه لايوجد دليل علمي قوي حتى الآن يؤكد على قدرة الميرمية على تتخفيض الوزن، لكن هناك بعض الدراسات التي تحاول الربط بين ما تقدمه النبتة للذاكرة وعلاقة ذلك بخفض الوزن.



حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن زيت الميرمية يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الإجهاد المؤكسد، فهذا النوع من الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ببعض الحالات مثل السمنة والسكري، وضعف جهاز المناعة وغير ذلك.



فوائد الميرمية للشعر



اسخدمت الميرمية منذ زمن كعلاج تقليدي للشعر الأبيض وتعزيز نمو الشعر من جديد، ووفقا لمركز جامعة ميريلاند الطبية فإن الميريمية تحتوي على مضادات الحساسية بالإضافة إلى بعض الخصائص المطهرة، كما تعتبر مصدر للمغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفيتامينات، لكن في النهاية يجب استشارة الطبيب فقد يكون تساقط أو مشاكل الشعر ترجع إلى وجود مشاكل صحية.





يمكنك استخدام نبات الميرمية للشعر كالآتي:



الطريقة الأولى



يمكنك استخدام شاي الميرمية لشطف الشعر، قم بإضافة كوب من الماء المغلي إلى ملعقة من أوراق الميرمية المجففةن وانتظر حتى يبرد المزيج ثم قم بتصفيته، ثم قم بغسل شعرك كالمعتاد ثم أضف في النهاية المزيج على فروة رأسك كشطف نهائي.



الطريقة الثانية



يمكنك استخدام صبغة الميرمية على المناطق التي ترغب في تكثيف الشعر فيها، فبعد غسل شعرك وشطفه قم بتطبيق قطرة من صبغة الميرمية على المنطقة المرغوبة، وقم بعمل مساج لطيف على المنطقة الرطبة، وتوقف في حال شعرت أن الكحول في الصبغة يسبب تهيج بشرة فروة الرأس.



الطريقة الثالثة



يمكنك استخدام اللون الصبغي للميرمية وزيت الزيتون كعلاج ليلي، من خلال إضافة 4 قطرات من صبغة الميرمية مع ملعقة من زيت الزيتون وعمل مساج على الفروة، ثم قم بغسل شعرك كالمعتاد في الصباح.

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