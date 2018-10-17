دراسة: الزهايمر قد يصيب الإنسان وهو في بطن أمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة كامبريدج البريطانية، أن الخرف المؤدي لمرض الزهايمر قد يبدأ لدى الإنسان وهو في بطن أمه، مشيرة إلى أن الطفرات التي تؤدي إلى المرض يمكن أن تظهر في الحمض النووي للأشخاص.

ويعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة قد تسهم في علاجات جديدة للخرف، وهم يأملون بذلك في أن يفسروا لماذا يعاني الكثير من الأشخاص من الخرف، حتى عندما لا يكون للفرد تاريخ عائلي مع هذا المرض.

وحلل العلماء ١٧٣ عينة من أنسجة المخ، وجاءت العينات من أدمغة ٥٤ شخصاً، وكان ١٤ منهم يتمتعون بصحة جيدة، فيما كان ٢٠ شخصًا آخرين مصاباً بمرض ألزهايمر، و٢٠ مصاباً ببدايات الخرف.

وقام العلماء بتقييم ١٠٢ جين من خلايا المخ النموذجية أكثر من ٥ آلاف مرة، وهذه الجينات شملت تلك التي من المعروف أنها تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.

وأظهرت النتائج أن ٢٧ من ٥٤ دماغاً تحتوي على طفرات عفوية، مما يعني أنها لم تكن موروثة، ويعتقد العلماء أن هذه الطفرات حدثت عندما كان المريض مجرد جنين يتطور في الرحم. وتم العثور على هذه التغيرات في الحمض النووي بكل من العقول الصحية والمصابين بالخرف.

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