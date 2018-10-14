8 إشارات تستغيث من خلالها أجسامنا عند نقص الفيتامينات ماهي؟

كثيرًا ما نتجاهل معرفة احتياجات أجسامنا من المعادن والفيتامينات التي تنخفض في أوقات كثيرة عن معدلاتها الطبيعية، ما يتسبب في الكثير من الأعراض الصحية المختلفة التى لا يمكن التعرف عليها دون استشارة الطبيب.

لكن جسمك آيضاً يمكن آن يعطيك اشارات لما ينقصه، اليكم أبرز العلامات المرضية التى تظهر على أجسامنا، وتعبر عن نقص فيتامينات ومعادن معينة، وتشمل:

تشنجات في عضلة الساق: نقص الماغنسيوم أو الكالسيوم

قشرة في شعر الرأس: نقص الأحماض الدهنية أوميجا 3

ضعف الشعر وهشاشته: نقص حمض الفوليك

بقع زرقاء في أماكن متفرقة من الجسم: نقص فيتامين c

التعب والخمول والمستمر: نقص فيتامين D

حكة الجلد: نقص عنصر الزنك وفيتامين A

ظهور شعر أبيض بالرأس: نقصر عنصر النحاس

بقع بيضاء على الأظافر: نقص معدن الزنك.

ويمكن تعويض نقص الفيتامنيات والعناصر الهامة في الجسم بالأطعمة الصحية، فمثلاً :

الماغنسيوم يتواجد في الموز والمكسرات والبقوليات والشوكولاتة الداكنة والسبانخ وغيرها.

أما الكالسيوم ففي منتجات الألبان بكل مشتقاتها والتين والبقوليات والسمك والخضروات الورقية كالملوخية والسبانخ والبروكلي.

أما أحماض الأوميجا 3 فيمكن الحصول عليها من سمك السلمون، والرنجة، والماكريل، والأنشوجة، والسردين، والتونة.

كذلك يمكن تعويض نقص فيتامين "C" بتناول البرتقال والكيوي والفراولة والفلفل الأخضر والملون والبروكلي.

وفيتامين "D" في منتجات الألبان والأسماك والبيض والمشروم والصويا.

أما عنصر الزنك فموجود في المكسرات والفول والعدس والفاصوليا والبطاطا والبازلاء.

في حين يتوافر فيتامين "A" في الكبدة والبطاطا والجزر والخس.

وعنصر النحاس في الكبد البقري والتونة والسردين والليمون والجوافة والأناناس والموز والكاري والبصل والمكسرات كالكاجو واللوز والبندق..

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