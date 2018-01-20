خبراء تغذية: الخضروات المجمدة أكثر فائدة من الطازجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( غرفة الأخبار )

قال خبراء التغذية ان سلق كيس من الخضروات المجمدة أو تسخينها في البيت ليس اسرع وأسهل فحسب بل وأكثر فائدة من الناحية الصحية .

وصرحت خبيرة التغذية الاسترالية ليندي كوهن في مقابلة مع صحيفة الديلي ميل ان الخضروات المجمدة والطازجة صحية ومفيدة بصورة استثنائية بل ان الخضروات المجمدة قد تحوي مغذيات أكثر من الخضروات الطازجة".

وأوضحت كوهن ان الخضروات الطازجة ليست بالضرورة أكثر فائدة من الخضروات المجمدة لأن الخضروات ما أن تحصد حتى تبدأ بفقدان ما فيها من مغذيات ومضادات للأكسدة. ولكن الخضروات المجمدة تُجمد على الفور تقريباً للحفاظ على ما تحتويه من مغذيات.

وقالت كوهن ان هذه العملية تُبقي الخضروات طازجة ولدى إذابتها في البيت يكون ما فقدته من المغذيات في الحدود الدنيا وبالتالي فان المنتوج حتى إذا كان مجمداً يبقى طازجاً بصورة استثنائية.

يضاف الى ذلك ان الخضروات المجمدة تحوي بعد 12 شهراً كمية أكبر بكثير من فيتامين سي من الخضروات الطازجة حتى بعد سبعة ايام فقط في الثلاجة. تفقد الخضروات مغذياتها حين تتعرض للأوكسجين وكذلك للهواء الحار والجاف. وقالت الخبيرة كوهن ان ظروف المجمدة تمنع فقدان الانزيمات ومضادات الأكسدة والمغذيات.

وأشارت كوهن الى ان بعض المغذيات يمكن ان تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة مثل فيتامين سي الذي يمكن ان يقلل التجميد كميته بنحو 20 الى 30 في المئة في البروكلي والبازلاء الخضراء ولكن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر عملياً على الجزر مثلا.

وكشفت كوهن ان نبات الهليون والفطر والذرة الحلوة تفقد مغذيات بسرعة فور حصادها. وقالت الخبيرة ريتيكا ريكي من جامعة سدني الاسترالية ان الوعي بفائدة الخضروات ليس كافياً على ما يبدو وان استهلاكها حتى في البلدان المتطورة يقل عن الكمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وبحسب الخبيرة كوهن فان شراء الخضروات المجمدة لسهولة طهيها قد يشجع على استهلاك الكمية التي يُنصح بتناولها يومياً.

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