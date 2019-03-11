5 لبنانيات يعملن في قيادة الطائرات المدنية.. إليكم القصة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الشرق الاوسط)

بعد أن كانت رلى حطيط المرأة الوحيدة التي تعمل كقائدة طائرة، عيّنت شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) 5 لبنانيات في هذه المهمة ، وهنّ كلّ من اريكا شبير وستيفاني كتيلي ويارا درويش إضافة إلى أنجيلا مراد وستيفاني حلو.

هذا الخبر أثار ضجة ايجابية لدى اللبنانيين ولا سيما النساء بينهم. وبذلك أصبح لبنان من البلدان القليلة التي لم تتوان عن اللجوء إلى العنصر الأنثوي في مهام قيادة الطّائرات. وذلك في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يعملن بصفتهن قائدات طائرات في العالم الـ3 في المائة.

وفي التفاصيل، التحقت أنجيلا مراد بمدرسة الطيران في إسبانيا فيما الثانية ستيفاني حلو والثالثة يارا درويش يستعددن لذلك. أما اريكا شبير وستيفاني كتيلي فبدأن منذ فترة ممارسة مهامهن في هذا المضمار وصرن اليوم يجلسن في قمرة القيادة في الطائرة من ناحية اليمين كمساعد قبطان، على أمل أن ينتقلن إلى الكرسي المجاور له من ناحية اليسار في أقرب مدة ممكنة والتي عادة ما تستغرق سنوات طويلة.

حاليا تحقق ستيفاني حلمها على أرض الواقع، فهي تعمل مساعدة قبطان في رحلات سفر إلى بعض البلدان الأوروبية ودول الخليج العربي. «لقد أتاحت لي شركة الـ«ميدل إيست» فرصة الطّيران إلى مختلف وجهاتها ما عدا باريس ولندن، ولكنّني فخورة بما حققته حتى الآن، بعد أن أقرنت القول بالفعل. وأنا أنصح كل امرأة ترغب في امتهان هذه المهنة أن لا تتردد أو تخاف لأنّها بالتأكيد ستنجح بذلك. كما كان لي الفرصة بأن أطير إلى جانب أول قبطان طائرة امرأة في لبنان رلى حطيط».

جميع الفتيات اللاتي تم اختيارهن لهذه المهنة يجب أن يتمتعن وكبقية المرشحين لها باختصاص جامعي معين، فهو الشرط الأساسي الذي تفرضه شركة «طيران الشرق الأوسط» عليهم.

مصدر الصورة: aawsat

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