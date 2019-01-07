فتيات في انجلترا يقمن بحملة "جريئة".. والهدف انساني!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نظمت مجموعة من الفتيات في انجلترا، حملة تحت عنوان "جانو - هيري"، هي الأولى من نوعها، لتشجيع النساء على عدم إزالة الشعر عن أجسادهنّ.

وتهدف هذه الحملة التي يعني عنوانها "الشعر في شهر يناير / كانون الثاني) إلى تشجيع النساء على قبول شعر أجسادهنّ الطبيعي، إلى جانب السعي خلالها أيضاً لجمع تبرعات لجمعيات خيرية.

وفي هذا الصدد، تشير مؤسّسة الحملة لورا جاكسون (21 عاماً)، إلى أنها "تلقت استجابة كبيرة من نساء أردن الانضمام للحملة من كل أنحاء العالم"، موضحة أنها "توصلت لهذه الفكرة بعد أن تركت شعر جسمها بسبب مشاركتها في عرض مسرحي".

ولفتت لورا وهي طالبة مسرح في جامعة اكسيتر البريطانية إلى أنّ "الناس من حولها لم يستوعبوا ما فعلت، رغم أنها شعرت بالتحرر وزادت الثقة بنفسها".

وقالت: "أدركت أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله حتى نكون قادرين على قبول بعضنا البعض بشكل كامل وحقيقي". وتضيف: "إن حملتنا مشروع لتمكين الجميع على فهم مزيد من وجهات النظر حول أنفسهم وحول الآخرين".

من جهتها، تقول إنديا هولاند (22 عاماً) وهي إحدى المشاركات في الحملة: "أعتقد أن وجود شعر طبيعي على الجسم لا يجب أن يكون أبداً سببا لجعل المرأة تشعر بالسوء حيال ذاتها".

من جانبها، أكدت ليلا بوشيت (21 عاماً) من كاليفورنيا، إنها تتطلع للمشاركة بالحملة. أما رويسين مكاي-هاين (21 عاماً) وهي من كورنول في إنجلترا، فلفتت إلى أنها "كانت متوترة في بداية الأمر بخصوص مشاركتها في الحملة".

غير أنّ هذه الفكرة ليست بجديدة، إذ تشجع ناشطات كثر في أوروبا وأمريكا، المرأة على تقبل جسدها من دون الالتفات لضغوطات المجتمع.

(لورا جاكسون - BBC)

(مشاركات في الحملة - BBC)

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