للأمهات: 5 أسرار لا تعرفونها عن أطفالكم وبعضها مدهش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حياة الأطفال أسرارٌ كثيرة تتعلق بنموّهم قد لا تكون معروفةً لدى الكثيرين، خصوصاً الأمهات والآباء. ولذلك، فإنّ الدراسات كشفت جزءاً مهماً من هذه الأسرار، وأوضحها الكثير من الخبراء، وسلطوا الضوء عليها في تحليلاتهم واختباراتهم.

وفي هذا الصدد، فقد أورد موقع "برايت سايد" 5 أسرار تتعلق بالأطفال ونموهم، وهي:

1 - سبب بكاء الاطفال في الليل

هناك اعتقاد بأن الأطفال يبكون في الليل لتقليل احتمال أن يكون لديهم أشقاء. قائل هذه النظرية هو دايفيد هيغ، الذي يفترض أنّ هذه القدرة تطوّرت خلال مرحلة النشوء، لأن الطفل يكون لديه فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة إذا لم يكن لديه أشقاء. يرى هيغ أن الطفل يرث بعض الجينات من الأم أو الأب. ففي حال ورث جينات الأم، سيكون مهتماً بحمل آخر، أي بشقيق، ولن يزعج والديه في الليل. وفي حال ورث جينات الأب، سيكون الأمر معاكساً.

2 - الرابط بين الأطفال وثدي الأم

خلال الساعات الأولى من ولادته، سيكون الطفل قادراً على الوصول إلى الحلمة لدى أمه، عندما يتمّ وضعه على بطنها. فالحلمات تشبه رائحة السائل الأمنيوسي، حيث يعيش الطفل لمدة 9 أشهر. ولا بد من الإشارة إلى أن الأذواق تتطور في الرحم، ويفترض العلماء أن السائل الأمنيوسي قد تتغير نكهته بحسب الطعام الذي تتناوله الأم.

3 - يمكن للطفل أن يُشفي قلب الأم

كشفت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران، أن الخلايا الجذعية للأجنة قادرة على إعادة إحياء قلب الأم بعد نوبة قلبية. وتعتقد هينا تشودري، التي قادت البحث، أن الجنين يشفي الأم لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة. إلاّ أن مسألة قدرة البشر على هذا الأمر لم يتم إثباتها بعد. ولكن باعتبار أن الجنين يتشارك خلاياه مع أمه، يمكن القول إن هذه النظرية صحيحة تماماً.

4 - فقدان الذاكرة لدى الطفل

إن فقدان الذاكرة عند الأطفال هي ظاهرة تجعل الطفل غير قادرٍ على تذكّر الأحداث التي حدثت في السنوات الأولى من حياته. فعلياً، فإن العلماء لا يعرفون السبب الأساسي لهذا الأمر، لكن إحدى الدراسات تُظهر أن عملية إنتاج خلايا الدماغ الجديدة عند الأطفال تكون أسرع من البالغين، وتحل هذه الخلايا الجديدة محل تلك القديمة التي تخزّن الذكريات.

5 - تطور الدماغ

بعد الولادة، ينمو الدماغ بسرعة كبيرة، ويصل إلى نصف حجمه خلال 3 أشهر. أكثر من ذلك، عندما يكون الطفل في الرحم، يكون قادراً بالفعل على استكشاف العالم. يعتقد العلماء أن الجنين يرى ومضات ضوء ساطعة، ويعرف صوت والدته، وتكون لديه أغنية مفضلة.

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