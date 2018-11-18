للنساء الحوامل.. تناولوا زيت السمك لهذا السبب المهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة طبية جديدة أن مكملات زيت السمك، تقلل فرص حدوث الولادات المبكرة قبل أوانها، والمضاعفات المرافقة لها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجد الباحثون أنّ "النساء اللواتي يستهلكن مستويات أعلى من الأحماض الدهنية أوميغا 3، هم أقل عرضة للولادة بشكل مبكر"، رغم أنّ العديد من الأطباء يحذرون النساء الحوامل من استهلاك الأسماك الزيتية وتجنب أنواع معينة منها، بسبب مخاوف التعرض للزئبق السام.

إلا أن الدراسة الجديدة دعت النساء الحوامل إلى تناول أقراص زيت السمك يومياً اعتباراً من الأسبوع 12 للحمل.

إلى ذلك، فإنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين يعمدون إلى تناول كبسولات زيت السمك نظراً لفوائدها الصحية التي كشفت عنها الأبحاث العلمية، ومنها:

- تقي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل.

- تساهم في الحد من مخاطر إعادة انغلاق الشرايين بعد عمليات القسطرة، وذلك في حال تناولها لمدة 3 أسابيع قبل العملية وشهر بعدها.

- الحد من مخاطر الإجهاض لدى النساء المصابات باختلال المناعة الذاتية المعروف بمتلازمة أضداد الشحوم الفسفورية.

- تحسين حالات الأطفال المُصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

مصدر الصورة: MyMilk.com

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