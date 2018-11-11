للنساء.. إليكنّ الطريقة المثلى لإبعاد شبح سرطان الثدي

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أمريكية أنّ "فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سناً، قد يقلل من احتمالات إصابتهنّ بنوعٍ خطير من سرطان الثدي".

وشملت الدراسة عدداً كبيراً من النساء لفترة طويلة من الزمن. وقام الباحثون لإجرائها باحتساب مؤشر كتلة الجسم لأكثر من 61 ألف امرأة مرتين، تفصل بينهما 3 أعوام ثمّ تمت متابعة حالاتهنّ لأكثر من 11 عاماً، أصيبت خلالها أكثر من 3 آلاف منهنّ بسرطان الثدي.

إلى ذلك، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنّه "ومقابة بالنساء اللواتي كانت أوزانهنّ مستقرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الدراسة، فقد قلّت احتمالات إصابة النساء اللواتي فقدن 5% من أوزانهنّ خلال هذه السنوات بالمرض، بنسبة 12%".

وفي هذا الصدد، أشار روان تشلبوسكي، كبير باحثي الدراسة من مركز سيني أوف هوب الطبي الوطني في دوارتي بولاية كاليفورنيا، إلى أن "النتائج التي توصلت إليها الدراسة تؤكد أنّ بإمكان النساء تقليل خطر إصابتهنّ بالسرطان حتى وإن بقين بدينات بعد فقدان بعض الوزن، وهذا أمر مشجع".

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