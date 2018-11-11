إليك 10 طرق طبيعية لتفتيح الركب والأكواع الداكنة!

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يمكن أن يتسبب تراكم خلايا الجلد الميتة أو الاحتكاك أو التعرض المكثف للشمس أو عدم التوازن الهرموني في اسوداد الركبتين والكوعين . لا تحتوي هذه الأجزاء من الجسم على أي غدد دهنية لذلك من حمايتها من الجفاف والاعتناء بها وبنظافتها .

موقع Bright Side جمع 10 تقنيات سهلة وفعالة للغاية لمساعدتك على تغذية بشرتك وإزالة البقع الداكنة.

1. الخيار

الخيار هو من بين أكثر الطرق فعالية للتخلص من الركب الداكن والمرفقين، فهو يزيل خلايا الجلد الميت ويحافظ على رطوبة بشرتك، تحافظ الفيتامينات A و C الموجودة في الخيار على الجلد الجميل والمنتعش .

قومي بفرك شرائح سميكة من الخيار على المرفقين والركبتين لمدة 15 دقيقة.

اتركه لمدة 5 دقائق أخرى ثم شطفه بالماء البارد.

يمكنك أيضا خلط كميات متساوية من عصير الخيار وعصير الليمون، ضعي الخليط على الركبتين ، المرفقين ، وتحت الإبطين أيضًا. اتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفيه. افعلي هذا يوميا.

2. الليمون والبيكيغ صودا

الليمون هو الأفضل في تفتيح البشرة ، فهو مليء بمضادات الاكسدة وفيتامين ج الذين يعززان تجديد الجلد وتحسين البشرة، إذ تعمل البيكنغ صودا كمنظف لطيف وفعال لتبييض المناطق الداكنةمن الجلد.

خدي حبة ليمون واقطعيها إلى نصفين .

رشي ملعقة كبيرة من البيكنغ صودا على نصف حبة الليمون المقطوعة .

افركي المرفقين والركبتين لمدة 1 دقيقة.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء دافئ.

كرري هذه الخطوات مرة واحدة كل يومين للتحصلي على التأثير المطلوب.

3. الصبار " الألوفيرا" والحليب

الصبار يحتوي على مواد تساعد على ترطيب بشرتك وتحسين لون البشرة غير المتساوي ، كما أن لديها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. مزيج الألوفيرا والحليب هو طريقة بسيطة ومفيدة لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي.

امزجي كميات متساوية من الحليب مع هلام الصبار أو الوفيرا وقومي بوضع الخليط على بشرتك.

اتركه ليلاً ثم اغسله في الصباح التالي.

يمكنك أيضاً استخراج الجل من أوراق الألوفيرا ووضعه على الركبتين والمرفقين، اتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسليه بماء دافئ.

4. البطاطا

البطاطا غنية بإنزيمات الكاتيك كوليز التي يمكنها تفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي، كما أن الاستخدام اليومي للبطاطا سيزيل الجلد الميت ويساعدك على التخلص من المناطق الغامقة .

بعد تقشير البطاطا ، قومي ببشرها ، ثم اعصريها وخذي العصارة، وضعيه على بشرتك.

اتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء.

ضعي كريم مرطب على المنطقة .

يمكنك أيضًا فرك مرفقيك وركبتيك بـقطع البطاطا المقطعة إلى شرائح لمدة 10-15 دقيقة ثم غسلها.

5. الكركم

الكركم هو العلاج الطبيعي الأول في إزالة الشوائب وخلايا الجلد الميت من الركبتين والمرفقين دون أن يترك أية آثار جانبية.

فهو يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي ينظم الإنتاج الزائد من صبغة الميلانين المسؤولة عن البشرة الداكنة.

امزجي مسحوق الكركم مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب.

ضعيه على الركبتين والمرفقين.

دلكيها لبضع دقائق واتركها لتجف طبيعيا.

اشطفيها بالماء الدافئ.

يمكنك أيضاً إضافة قليل من العسل إلى الخليط للحصول على تأثير أفضل.

6. زيت جوز الهند

يمتلئ زيت جوز الهند بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E التي تساعد على إصلاح البشرة الداكنة والمتضررة.

بعد كل دش أو حمام ضعي زيت جوز الهند على المناطق المتضررة.

دلكيه بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص جلدك كل الزيت.

يمكنك أيضا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين والمرفقين برفق لبضع دقائق.

7. العسل

العسل يعمل كمرطب طبيعي، وبدمجه مع الليمون يمكن أن تري عجائب على جلدك.

اخلطي ملعقتي طعام عسل ، مع عصير نصف حبة ليمون ، و 1 ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا.

ضعي الخليط على المناطق الداكنة.

اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة واغسليه.

العسل يعمل أيضا بشكل جيد مع الحليب والصبار. يمكنك الجمع بين ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الحليب و ملعقة كبيرة من هلام الصبار، ثم ضعي الخليط على بشرتك واتركه لمدة 15 دقيقة واشطفه بالماء الدافئ.

8. السكر وزيت الزيتون

السكر وزيت الزيتون مقشر طبيعي مصنوع منزليًا من السكر وزيت الزيتون يغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من بشرتك.

امزجي كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون لصنع خليط جيد.

ضعيه على الركبتين والمرفقين ودلكي في حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

كرري ذلك أسبوعياً.

هذا المقشر يمكن أيضا أن تستخدميه لتنظيف وجهك، فقط تأكد من عدم الفرك بشدة ، لأنه قد يؤذي بشرتك.

9. مقشر الشوفان

إلى جانب احتوائه على الكثير من الفوائد للصحة ، دقيق الشوفان هو وسيلة فعالة أخرى للحصول على بشرة بلا شوائب ، ستحتاجين فقط إلى عصير الليمون والشوفان والملح.

اخلطي عصير نصف حبة من الليمون ، و 1/2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ، وقليل من الملح.

ضعيه على بشرتك مع الفرك في حركات دائرية على الركبتين والمرفقين لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ.

كرري هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك أيضًا الجمع بين 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع ملعقتين صغيرتين من الحليب ،وفرك المناطق الداكنة به لمدة 10 دقائق. ثم اشطفيه بالماء. سيجعل بشرتك ناعمة ،طرية ، صحية ، و مشعة.

10. الخل واللبن

يساعد المحتوى الغني لحمض الأسيتيك في الخل وحمض اللاكتيك في اللبن على تطهير الركبتين والمرفقين ويخلصك من لمعة الجلد الدهنية .

امزجي 1 ملعقة كبيرة من الزبادي و 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ضعي هذا الخليط على بشرتك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء دافئ.

كرري هذه الطريقة 3-4 مرات في الأسبوع.

طريقة أخرى سهلة لتفتيح بشرتك هي مزج خل التفاح مع بعض الماء ووضعه على المرفقين والركبتين بـكرات القطن. اتركيه لمدة 15 دقيقة وأغسليه.

هل تعرف أي نصائح فعالة أخرى لتفتيح البشرة؟ لا تتردد في مشاركتها معنا في التعليقات!

مصدر الصور: brightside

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