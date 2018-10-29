صوت الأم فعال أكثر من جرس الإنذار لإيقاظ الطفل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسةُ حديثة، أن صوتَ الأمهات عند اندلاعِِ حريق أفضل لإيقاظِ الأطفال مقارنةًً بصوتِ أنظمة الإنذار.

وأشارت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة طب الأطفال، إلى أن الأطفالَ النائمين أكثر ميلا بثلاثِ مرات للاستيقاظ على صوتِ الأم، من جهازِ إنذار شديد الضوضاء.

كما وجد الباحثون أيضا أن الأطفال الذين استيقظوا على صوت أمهاتهم كانوا قادرين على "الهروب" من غرفة النوم، خلال حوالي 18 إلى 28 ثانية، بينما استغرق الأمر نحو 5 دقائق للهروب عند الاستيقاظ جراء سماع صوت الإنذار.

وقرر باحثو مستشفى الأطفال الوطني في كولومبوس بولاية أوهايو، دراسة ما إذا كان تسجيل صوت الأم سيكون أكثر فعالية في مجال إيقاظ طفل نائم، مقارنة بالضوضاء المنبعثة من جهاز إنذار الحريق.

وقام الفريق بتقييم 176 طفلا في مركز أبحاث النوم في عاصمة الولاية، تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة. واستخدمت الدراسة تسجيلات 3 "إنذارات صوتية" لأمهات المشاركين في النوم، بالإضافة إلى إنذار الحريق القياسي.

وقال الدكتور، جاري سميث، المعد الرئيس: "أكدت هذه الدراسة أن إنذار صوت الأمهات أفضل من المنبه التقليدي المرتفع لإيقاظ الأطفال وإجبارهم على الهروب".



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