ماذا لو امتلكت مليار $؟ سؤال شغل رواد التواصل فكيف أجابوا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من منا لا يتمنى أن يكون من أثرياء العالم ، لديه المال ليحقق كل أحلامه، هذا ما دفع رواد تويتر لطرح سؤال#لو_عندك_مليار. سرعان ما أصبح هاشتاغاً، هو الأكثر تداولاً في العالم العربي ، مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير، أحبت سؤال الناس عبر بث مباشر على صفحة أخبار الآن .

البث المباشر حظي بتفاعل من قبل من المتابعين، فشاهده أكثر من 46 الف متابع، وأعجب به قرابة ال900 شخص بينما علق عليه أكثر من 1800 شخص

Ghfran Mohamd Kadri علقت اول شي بعمله اني بكفل يتيم على روح ابي . وبعدين بطالع امي عالحج هيه وجوزي وولادي وبنكسب الحج لبيت الله. بعدين بشتري بيت وسياره. وبشتري بيت لاهلي"

أما أحمد من مصر Ahmed Ragheb Mahran ·فعلق "هشغلهم في مجال التجاره واجعل دورة راس المال للمليار سريعه واشغل الالاف الشباب في مصر "

و محمد فحلم حياته اختصره بتعليقه محمد آل يوسف وعلق " أول شئ هعمل جمعيات خيرية وى أعمل استثمارات فى الدوله وى أسافر في العالم"

ومن الجزائر علق جمال Djamel Brinisse " لو كان عندي مليار دولار سأبني مسجد وكل يوم أطعم الفقراء وأفتح مدرسة لتعليم الكبار وأزوج كل من هم فقراء ومصاريفهم كلها عليا وأفتح مناصب شغل وأبعث أمي للحج وأتزوح "

بينما ابراهيم الزائدي علق " لو عندي استري بيت وسياره اجيب ناس تساعدني فى البيت ونذهب الى بيت الله واعمل فحوصات كامله والباقي اتبرع به الى الناس المحتاجه"

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