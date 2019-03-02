في ميشيغان.. حديقة ستخلّصك من التوتر نهائياً (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادة ما يحتاج الإنسان إلى متّسعٍ من الوقت ليشعر فيها بالإسترخاء والراحة، وغالباً ما يعمد الكثيرون إلى السير في الطبيعة من أجل الإستمتاع برائحة الزهور ومنظر النباتات. وفي الكثير من الأحيان، لا يجد الأشخاص حدائق واسعة مخصصة للنزهة في أماكن سكنهم، الامر الذي يضطرهم لممارسة رياضة المشي في أي مكان، ولكن بمتعةٍ أقل.

ولأنّ السير في الطبيعة أمرٌ مهم، فإنّ الحدائق المبنية على شكل متاهات، تبرزُ في ميشيغان - الولايات المتحدة الامريكية، وتحديداً في مزرعة شيري بوينت. هناك، متاهة طببيعية كبيرة تسمى "متاهة الخزامى"، والتي ترى فيها الكثير من نبات الخزامى إلى جانب مجموعة كبيرة من النباتات الأخرى. أثناء السير في تلك المتاهة الطبيعية، ستشعر بالنسيم العليل الذي يحملُ إلى أنفاسك مزيجاً من الروائح الرائعة. ووفقاً للدراسات، فإنّ "رائحة الخزامى تساعد في الحدّ من التوتر وإضفاء شعور لطيف".

البارز في الأمر أنّ زيارة الضيوف لهذه المتاهة هي مجانية. وللإستمتاع بتلك التجربة، من الافضل أن تحط في تلك المزرعة خلال فترة الإزهار التي تمتد بين شهري تموز وآب، وفقاً لزوار المزرعة.

وإليكم مجموعة من الصور من "متاهة الخزامى" والتي نشرها موقع " simplemost" الإلكتروني:

مصدر الصور: simplemost

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