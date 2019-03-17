قطة لاغرفيلد تطلق مجموعتها الأولى تخليداً لذكراه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تخليداً لذكرى المصمم العالمي الراحل كارل لاجرفيلد.. أعلن موقع انستغرام الخاص بقطته , عن إطلاق مجموعة تصاميم تحت شعار RIP DADDY

التصاميم عبارة عن تي شيرتات قطنية وجملة من الأكسسوارات المميزة، وسيعود ريع مبيعاتها إلى منظمة خيرية تُعنى بالحيوانات في كاليفورنيا.

وقد استهجن البعض هذه الطريقة التي تبناها من يدير موقع القطة اليوم معتبراً أنها طريقة غير لائقة للحداد على المصمم.

ويذكر أن المصمّم سبق وأطلق الكثير من التصاميم التي تحمل صورة قطته من حقائب وكنزات ومستحضرات تجميل ولكنها أول تصاميم للقطة بعد وفاته.



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