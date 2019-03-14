لماذا لم يؤيد رواد التواصل حكمة عن سر سعادة الرجال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسلة " حكمة اليوم " التي تنشرها صفحة أخبار الآن على فيسبوك ،نشرت الصفحة حكمة جديدة تقول " "وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها"، هذه الحكمة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين، فجمعت أكثر من 21 إعجاب، وأعيد نشرها أكثر من 436 مرة ، كما علق عليها أكثر من 270 متابع ، وانقسمت الآراء حول المنشور بين من أيد ومن عارض ، فكانت نسبة النساء الأكبر هي المعارضة، بينما أيدها الرجال، نستعرض بعض التعليقات :

الجوهرة النادرة

"وراء كل امرأة تعيسة في حياتها رجل مررلها معيشتها"

طالبة العلم

"وراء كل إمرأة حزينة رجل لا يعرف قيمتها"

Fãw Zįà

"وراء كل امرأة سعيدة رجل يحبها و بحترمها و يدللها"

Irina Bella

"وراء كل رجل تعيس إمرأة لا يفارق النكد شفتيها "

Lëï Lã

"والمراة من يسعدها تبقى تضحي فقط"

أمل الحريزي

"طيب يعني تبقي في غلب وارف وعايزها تبقي مبسوطه وبتضحك حسب المعامله لابوذ لاضحك بس كده ناس عجيبه"

Si Simo

"وراء كل رجل تعيس إمرأة منكدها عليه "

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