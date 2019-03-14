لماذا لم يؤيد رواد التواصل حكمة عن سر سعادة الرجال؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمن سلسلة " حكمة اليوم " التي تنشرها صفحة أخبار الآن على فيسبوك ،نشرت الصفحة حكمة جديدة تقول " "وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها"، هذه الحكمة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين، فجمعت أكثر من 21 إعجاب، وأعيد نشرها أكثر من 436 مرة ، كما علق عليها أكثر من 270 متابع ، وانقسمت الآراء حول المنشور بين من أيد ومن عارض ، فكانت نسبة النساء الأكبر هي المعارضة، بينما أيدها الرجال، نستعرض بعض التعليقات :
"وراء كل امرأة تعيسة في حياتها رجل مررلها معيشتها"
"وراء كل إمرأة حزينة رجل لا يعرف قيمتها"
"وراء كل امرأة سعيدة رجل يحبها و بحترمها و يدللها"
"وراء كل رجل تعيس إمرأة لا يفارق النكد شفتيها "
"والمراة من يسعدها تبقى تضحي فقط"
"طيب يعني تبقي في غلب وارف وعايزها تبقي مبسوطه وبتضحك حسب المعامله لابوذ لاضحك بس كده ناس عجيبه"
"وراء كل رجل تعيس إمرأة منكدها عليه "
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