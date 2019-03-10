رحيل الفنان الأردني سعد الدين عطية إثر أزمة صحية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الفنان الأردني، سعد الدين عطية أمس السبت، عن عمر يناهز 60 عاماً بعد أزمة صحية طارئة. ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب الأردني، الدكتور محمد أبو رمان، الفنان الراحل، مشيراً إلى مساهمته في تأسيس الحركة المسرحية في المملكة بداية السبعينيات، وتقديمه العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

كما نعى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، الفنان عطية الذي كانت له مساهمة فاعلة في حفظ أرشيف الفنانين الأردنيين من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك بها الفنان الراحل: "سمرقند" و"دقة قلب" و"نمر بن عدوان".

ويعد عطية من مؤسسي الحركة المسرحية في الأردن وعضو نقابة الفنانين الأردنيين.

وفي عالم المسرح، كانت أبرز مساهماته في مسرحيتي "نور من السماء" و"زواد ولد عواد".

وقدم أبو رمان تعازيه إلى زملائه في نقابة الفنانين الأردنيين وأسرته، ومحبي فنه الذي تميز بالبساطة، وقربه من الناس، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



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