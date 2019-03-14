لفتة إنسانية من شرطية أسبانية تنال إعجاب رواد التواصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Telecinco)

لفتة انسانية من شرطية استحوذت على اهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أسبانيا.

إذ توقفت شرطية سير أسبانية كانت تقود دراجة نارية على جانب الطريق السريع في جزر الكناري، عندما رأت مهاجرة مغربية وهي تلوح بيدها وتطلب مساعدة زوجها، الذي أوقف عربته حين شعر بالدوار.

الشرطية روساريو كبادور، (43 سنة)، اتصلت بسيارة الإسعاف التي حضرت إلى المكان في وقت وجيز، ليتم نقل الزوج إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العناية الطبية اللازمة، بينما واست الشرطية الزوجة وحاولت تهدئة طفلها بارضاعه بعد أن دخل في نوبة بكاء.

وعلى الرغم من أن الصورة التي انتشرت للشرطية وهي ترضع الطفل، حازت على إعجاب كثيرين من رواد التواصل الاجتماعي إلا أن الشرطية علقت بتواضع بأن ما فعلته "أمر عادي جدا ويدخل ضمن مهامها".

مصدر الصورة: Telecinco

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