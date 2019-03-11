أحدث اصدارات فيراري تذهل رواد التواصل الاجتماعي! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أذهلت أحدث اصدارات شركة السيارات العالمية فيراري، رواد فيسبوك، إذ أعلنت الشركة عن اطلاق "ferrari f8 tributo" الجديدة كليا في معرض جنيف الدولي للسيارات، بمحرك تبلغ قوته 710 حصان، على ان يتم طرحها في الاسواق العام المقبل.

ونشرت أخبار الآن عبر صفحتها على فيسبوك فيديو يظهر السياراة الجديدة ، فحظي الفيديو بأكثر من 240 الف مشاهدة بينما أعجب به أكثر من 2900 متابع، وأعيد نشر الفيديو أكثر من 320 مرة، كما علق عليه أكثرمن 150 متابع، نستعرض أبرز التعليقات :

امجد الزاوي

"والله العظيم نقدر نشريها غير ماعنديش فلوس بس "

Tet Mohamed Med

"خطر على الصحة. . تسبب النغصة في القلب و الدمعة في العين و التعلثم في اللسان"

Ameer AL Mzben

"سعرها تقريبا يتراوح بحدود 30 الى 35 شده اعتقد"

Belal Raed

"ماشاء الله ، الله يرزقنا ويرزق الجميع ياارب "

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