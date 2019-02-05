لوحة بانكسي التي مزّقت نفسها.. الآن في ألمانيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينتظر الوسط الفني الألماني عرض لوحة للرسام الشهير بانكسي "فتاة مع بالون"، التي مزقت نفسها جزئياً بنفسها، بعدما بيعت في مزاد "سوذبيز" العلني مقابل 1.4 مليون دولار لجامع أوروبي غير معروف. وتعدّ هذه اللوحة التي تصور طفلة صغيرة تنظر إلى بالون أحمر على شكل قلب، واحدة من أفضل اللوحات المعروفة لبانكسي.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإنّ "متحف فريدر بوردا في بادن بادن، أعلن أن هذه اللوحة ستعرض في الفترة الممتدة بين 5 شباط/فبراير الحالي و3 آذار/مارس المقبل".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "اللوحة ستنقل إلى متحف ستاتسغاليري ستوتغارت على سبيل الإعارة الدائمة، وقد تمّ تغيير اسمها ليصبح "حب في السلة".

وكان بانكسي عمد إلى تنفيذ خدعة جريئة، حيثُ وضع آلة لتقطيع الورق في إطار اللوحة، ما أدّى إلى تمزّقها تلقائياً مباشرة بعد بيعها في المزاد العلني. وكان الرسام نشر فيديو عبر حسابه على "انستغرام" فيديو يظهر وضعه آلة التقطيع في اللوحة، وأرفقه بتعليق مستعيناً بمقولة للفنان الشهير بيكاسو: "التوق الى التدمير هو أيضاً توق ابداعي".

مصدر الصورة: RTL.de

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