حلاق فيتنامي يرحب بقمة ترامب وكيم عبر تسريحات مجانية (فيديو)

كم من مرّة خرجت من صالون تصفيف الشعر غير راضية عن تسريحتك؟ لا تسمحي لمصفّف شعرك بأن يخذلك بعد اليوم من خلال إتباع النصائح التالية للتعامل معه:

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وتجدر الإشارة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه كل امرأة في علاج مشكلة تساقط الشعر هو معرفة سبب هذا التساقط، حيث إن هناك العديد من العوامل والأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر، منها عوامل صحية، ومنها أسباب أخرى عرضية قد تكون ناتجة عن حدث معين يصيب المرأة بفترة معينة من حياتها، ومن خلال السطور القادمة سوف نذكر تلك الأسباب العرضية حتى يمكنك تجنبها.