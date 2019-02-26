حلاق فيتنامي يرحب بقمة ترامب وكيم عبر تسريحات مجانية (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
قرر مصفف شعر فيتنامي تقديم تصفيفات شعر تشبه تصفيفات الزعيمين الأكثر جدلاً في العالم دونالد ترامب وكيم جونغ أون مجاناِ تزامنا ِمع القمة التي تقعد هذه الأيام في هانوي الفيتنامية .
الـقمة المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية ستبدأ غداً لمدة يومين ( 27 و28 فبراير شباط.)
صاحب صالون التجميل لي توان دوونج يقول بأنه مندهش من ردة الجماهير على الرغم من أنها كانت مزحة في البداية .
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