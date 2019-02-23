إليكم أشهر حكم قالها العرب.. تعاش اليوم على أرض الواقع!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بين الوقت والآخر تطل مذيعات أخبار الآن على المتابعين عبر صفحة الفيسبوك في بث مباشر ، للحديث مع المتابعين حول مختلف المواضيع الرائجة أو أحدث الدراسات العلمية ، الدكتورة عبير مذيعة أخبار الآن أحبت أن تطلع على المتابعين في بث مباشر ، للحديث معهم حول ما علمتهم الحياة من حكم وسألتهم " ما هي أفضل حكمة تفضلها في حياتك؟"

البث حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين ، فتجاوزت عدد المشاهدات ال31 الف مشاهدة ، كما جمع قرابة ال600 إعجاب و شارك بالتعليق أكثر من 1100 شخص .

Adel Ali عادل شارك عدة حكم يفضلها هي " اعمل خير وكب للبحر... عامل الناس بطبعك.... ودعك من تصرفاتهم. .. استمع لكل من ينصحك... وخذ المفيد منه. ابتسم يحتار فيك عدوك."

وغلا الغوالي حميد الغالي علق أيضاً بحكمة " ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺗﺤﻠﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺑﺎﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﻬﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟـﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ."

Abu Tabark Alrahman ·من بابل العراق علق أبو طارق "ان لم تنفعك محكمه الدنيا فارفع ملفك لمحكمه الاخره فالشهود الملائكه والقاضي احكم الحاكمين"

أما يوسف Yousef Yasin فعلق "لو كان ما يقال خلف ضهورنا صحيح لقالوة امامنا ..مرحبا بحسنات لم نتعب من اجلها"

مصطفى عمران من مدينة البصرة بـالعراق Mustafa Omran علق " اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا و اعمل لأخرتك كأنك تموت غدا… "

من تونس Adel Abidi شارك عادل بمثل تونسي يقول لا يعجبك نوار دفله في الواد عامل ظلايل او لا يعجبك زين طفله حتى تشوف الفعايل "

Mohamed Mostafa علق " يظل الرجل طفلاً ، حتى تموت أمه ، فإذا ماتت ، شاخ فجأة"

أما Aziz Refaat عزيز من مصر فكانت حكمته المفضلة "احذر من عدوك مرة و من صديقك الف مرة - ف لربما انقلب الصديق و صار اعلم بالمضرة"

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