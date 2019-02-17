الحب على طريقة المحامين! يتم بمحكمة ويشهد عليه قاض؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (metro)

الحب على طريقة المحامين ، حب غير تقليدي أبداً ، شاب أمريكي يعمل في المحاماة أمضى 5 أشهر في التخطيط لمحاكمة وهمية من أجل عرض الزواج على حبيبته التي تعمل في مجال المحاماة أيضاً.



الحبيبان براندون دينتز وجين ليتمان تعرفا على بعضهما خلال عملهما كمحامين عام 2016، وقد تحوّلت علاقتهما المهنية بشكل سريع الى علاقة عاطفية بعدما وقعا في حب بعضهما.





و قرّر براندون، من فلوريدا، أن يطلب يد حبيبته جين للزواج، فقام بالتخطيط لمحاكمة وهمية في محكمة مقاطعة بالم بيتش وقال لجين إنه عليها أن تحضر البيان الافتتاحي.



مشهد المحاكمة كان قريباً جداً للواقع، إذ إن عائلة جين وأصدقاءها شاركوا في هذه "المسرحية".





جين لم تصدق ما يحدث و بكت من الفرحة عندما ألقى براندون كلمة عبّر من خلالها عن حبّه لها.

اليكم فيديو عرض الزواج





مصدر الصورة : metro



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