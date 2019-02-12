راغب يعد بدعم مرضى السرطان من الأطفال ما عاش!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وعد الفنان اللبناني راغب علامة في تصريح لـ أخبار الآن بدعم قضية مرضى السرطان من الأطفال ، وقال بأنه لسنوات يدعم هذه القضية الإنسانية بريع حفلاته .

وأكد أيضاً أن سيستمر في التوعية بأهمية مساعدة مرضى السرطان ما عاش .

اللقاء نشر على صفحة أخبار الأن على فيسبوك ، فجاءت ردة الفعل على تصريح المطرب الشهير داعمة ومؤيدة ، فجمع أكثرمن 4 الاف إعجاب، بينما شاركه أكثر من 140 متابع و علق أكثر من 100 شخص بالتأييد والترحيب وتشجيع بقية الفنانين للحذو حذو الفنان الأصيل .

متابعنا محمد غزالة Mohammad Ghazaleh علق" تمام حينما نرى فنان لبناني يكرس ثروته الخاصة لمرضى السرطان في العالم..فيجب على الجمهور أينما غنى هذا الفنان الإنساني ان يحضروا حفلاته كي يستمر بدعمه للمرضى ..وفقك الله أيها الفنان لتبقى ذخرا للإنسانية. وان اللبيب من الإشارة يفهم".

أيضاً Anbara Rawdah Al-Balah أشادت بما يفعل راغب وعلقت " الله يجزيك خيرا يا إبن الأصل والعلامة الفارقة..."

مهى طبش علقت " الله يديمك خيه راغب ويطول بعمرك ويجبر بخاطرك ويخليلك عيلتك الكريمة ويقدرك على كل عمل خير"

أيضاً ورد وشوك علقت بمباركة ما يفعله راغب وقالت " ربي يبارك بيك وبخيرك ويقدرك على فعل الخير للناس التعبانه"

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