جامعة ألمانية تطور سيارة كهربائية بتكلفة معقولة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( dw )

لا تزال السيارات الكهربائية مرتفعة السعر جداً مقارنة بالسيارات العادية ، ما يجعل انتشارها أقل ، هذا ما دفع جامعة ألمانية لتطويرسيارة كهربايئية جديدة تكون ذات تكلفة معقولة .

وتمكن مطورون في جـامعة آخن في ألمانيا من تصميم سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم تكلفتها قليلة، ما يمكن أن يجعلها متاحة لكل من يريد اقتناء سيارة كهربائية.

وبحسب المصنعين فإن السيارة تناسب شوراع وسط المدنية ، ويمكنها السير لمسافات معقولة دون شحن .

يذكر أن تكلفة السيارة تقريباً يمكن أن يصل ل15.900 يورو .

السيارة مصنوعة من أجهزة معاد تصنيعها كالمصباح الأمامي والخلفي كما أنها مصنوعة من البلاستيك المصنع في ألمانيا الشرقية والمستخدم سابقاً في سيارات ترابي .

تصميم السيارة ظريف ،فهي تبدو ضاحكة بسبب فتحات مصابيحها الدائرية العريضة وصدامها المبتسم .

ويأمل القائمون على المشروع أن تكون السيارة في متناول الجميع ومختلف طبقات المجتمع باختلاف دخلهم.

مصدر الصورة : ecomento.de

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