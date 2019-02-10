لماذا نحب الاستماع للأغاني الحزينة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (مواقع الكترونية)

يفضل البعض الإستماع للأغانى والموسيقى الحزينة بشكل دائم، حتى الإحتفاظ ببعض أسطوانات الأغانى بالسيارة والمنزل، وقد أجريت دراسة حديثة في جامعة طوكيو للفنون، عن سبب تفضيل الاستماع للأغانى الحزينة، وانتهت إلى بعض النتائج لنتعرف عليها:

1 - أن الاستماع للأغانى الحزينة، يساعد فى التخفيف من حدة المشاعر السلبية التى نشعر بها.

2 - أن بعض الأشخاص خصوصا الذين يتصفون بالكأبة يجدون أنفسهم بهذه الأغانى.

3- سبب الإستماع للأغانى الحزينة هو الشعور بالحنين فربما تشعر بالشوق لشخص وهذه الاغانى تخفف الألم.

4 - الأغانى الحزينة تساعد على تنظيم المزاج والعواطف السلبية.

5 - البعض يتجه للاستماع للأغانى الحزينة كنوع من العلاج الذاتى للتخلص من الاضطراب العاطفى أو الشعور بالوحدة.

6 - بعض الأبحاث في الموسيقى الحزينة أشارت إلى أن الاستماع إليها يساعد على ارتفاع هرمون البرولاكتين في الدماغ، الذى يساعد على الحد من الشعور بالحزن.



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