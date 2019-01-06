10 أمورٍ تقودك نحو النجاح.. التزم بها لتحقيق نتائج رائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتاج طريق النجاح إلى القيام بالكثير من الأشياء لتحقيق الانتصار، ولكن ثمّة أمور يجب التخلي عنها لكي يتحقق الهدف. فعادة ما تكون هذه الاشياء هي العقبة الأساس والأولى أمام كل المساعي، والتنازل عنها يعود بالفائدة على الفرد.

ولذلك، إليك 10 نصائح يجب عليك الالتزام بها لتحقيق النجاح، وهي على النحو التالي:

1- التخلي عن النمط غير الصحي

الاعتناء بالصحة والجسم أمرٌ أساسي، فبدون جسم نشيط وقوي لا تستطيع تحقيق النجاح. ولذلك، يجب أن تتبع نظاماً غذائياً صحياً، وممارسة الرياضة باستمرار للحفاظ على جسمٍ قوي وصحي.

2- التخلي عن عقلية المهام قصيرة الأجل

الناجحون يحددون أهدافاً طويلة الأجل، ولذلك عليك أن تعمل لتحقيق أهدافك فيما بعد، وألا ينحصر عملك في فترة أو لأمرٍ معين. فهناك فرق كبير بين التمارين كي تبني عضلات لصيفك القادم، وأن تتمرن للحصول على نشاط دائم.

3- الإنطلاق نحو التحدي

لن يتحقق حلمك وأنت خائف من التجربة، ولذلك يجب أن تتخلى عن الكسل والتحدي. دوّن أفكارك ولا تخف من الفشل، فجميع الناجحين فشلوا قبل أن ينجحوا.

4- التخلي عن الأعذار

يعرف الناجحون بأن لديهم الشغف والشعور بالمسؤولية عن حياتهم. ولذلك، لا تخضع للأعذار، وثابر لتحقيق الهدف رغم أي شيء.

5- تعلم مهارات جديدة أمر أساسي

عليك أن تتعلم مهارات جديدة، وألّا تبقى أسير معتقدات قديمة. فالموهبة وحدها لن تخلق النجاح، والتطور هو أساسه.

6 - التخلي عن تعدد المهام

الأشخاص الناجحون يختارون شيئاً واحداً فقط لإتمامه ثم الانتقال إلى شيء آخر، وبالطبع إتمام فكرة كاملة أفضل من إنجاز 1% من 100 فكرة.

7- التركيز على ما يمكن فعله

إذا كان أمامك مهام فعلية فيجب عليك أن تتخلى عن الأشياء التي لا يُمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي. لذلك، اكتفِ بالتركيز على ما يمكنك فعله.

8- قل "لا" للأشياء التي لا تدعم هدفك

الناجحون يرفضون المهام والمطالب التي لا تقدم لهم أي جديد أو تدعم هدفهم. فكن مثلهم كي تحقق ما تصبو إليه.

9- الابتعاد عن الأشخاص غير المنتجين

اقضِ وقتك مع الأشخاص المنتجين في حياتهم، والذين يحققون انجازات في حياتهم الشخصية والمهنية، وابتعد عن أولئك غير المنتجين كي تكسب نفسك.

10- التخلي عن الشبكات الاجتماعية والتلفاز

حاول أن تعتمد على ما يثري حياتك، واستفد من أوقاتك في ما ينفعك، بدلاً من أن تضيع وقتك على مشاهدة التلفاز وتصفح الشبكات الاجتماعية التي لا تقدم وتؤخر شيئاً بالنسبة لك.

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