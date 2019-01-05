تزوجا بعد معرفة لـ24 ساعة فقط.. هذه قصة بول وسارة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخل شابة وشابة تاريخ القصص الرومانسية من خلال زواجهما الأسرع في العالم، حيث عقدا قرانهما بعد 24 ساعة فقط على لقائهما الأول.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "الشاب بول إدواردز (36 عاماً) والفتاة سارة إليوت (34 عاماً)، تعرفا على بعضهما البعض عبر مكالمة هاتفية، واستغرقت مدة تعارفهما 24 ساعة فقط. وعلى الأثر، قرّر الطرفان الزواج في مطار جاتويك الانجليزي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "حالة الزوجين هذه تعتبر غريبة من نوعها، لكونهما لم يأخذا الوقت الكافي للتعارف حتى يقدما على هذه الخطوة الجادة والمسؤولة".

إلاّ أنّ الزوجين أكّدا أنّ "زواجهما مبني على قصة حب جمعت بينهما من المكالمة الأولى، ثم من النظرة الأولى، ثم من اللقاء الأول، ثم إلى الزواج الأسرع في العالم بعد يوم واحد على لقائهما الأول".

وبعد عقد القران، صعد العروسان على متن الطائرة المتوجهة إلى مدينة "لاس فيغاس"، وهما يرتديان ملابس الزفاف، وسط أجواءٍ من السعادة والرومانسية.

مصدر الصور: metro.news

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