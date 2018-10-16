الزواج في سن مبكر يقلل احتمال الطلاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة أمريكية حديثة بأن الارتباط بشريك الحياة في سن مبكرة يزيد الاستقرار العاطفي ويقلل احتمال الطلاق.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية يوتا الأميركية، فإن العمر الأنسب للزواج يتراوح بين 28 و32 سنة موضحة بأن كل عام تأخير بعد سن الخامسة والأربعين يزيد من احتمال الطلاق بنسبة خمسة في المئة. وبالتالي فإن من يتزوجون في سن مبكرة يواصلون الحياة معا أكثر مما يفعل غيرهم.

وأشرف الباحث في علم الاجتماع، نيك وولفينغر، على دراسة بيانات بين عامي 2006 و2011 وحاولت الدراسة أن تفهم طباع الأزواج والأسرة في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت "إندبندنت".

وتقول الصحيفة البريطانية إن الأفكار الشائعة في وقت سابق كانت تروج أن من يتزوجون في عمر متأخر يحافظون على علاقاتهم بصورة أفضل.

وتنطبق هذه الدراسة على المجتمع الأميركي، وبالتالي فإن الأمر قد يختلف في مجتمعات أخرى حيث تسود أنظمة اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية مختلفة.

وتختلف الدراسة الجديدة عن بحث اجتماعي أجراه الأكاديمي فيليب كوهين من جامعة ماريلاند، وكشفت الأرقام وقتئذ أن السن الأنسب لزواج المرء يتراوح بين 45 و49.

إقرأ أيضا: بالفيديو: ممثلة روسية شهيرة تصفع إحدى المشاهدات بعد نقاش حاد