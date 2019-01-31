الأمطار تفضح خطة لصوص كانوا ينوون سرقة بنك في ميامي.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سي إن إن )

أُفشلت الأمطار التي هطلت على ولاية فلوريدا عمليات حفر تحت شارع كانت تنوي على ما يبدو سرقة مصرف في مدينة ميامي.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن النفق الذي كان يجري العمل عليه، قد بلغ طوله حوالي 50 مترا وقطره أقل من متر، وكان يحتوي بداخلة مولد كهربائي وسلم وكرسي، كما أشار المحققون إلى النفق كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك

ولاحقا عثرت الشرطة على رافعة وسيارة كانتا تستخدمان في نقل الأتربة والصخور الناجمة عن عمليات الحفر التي يبدو أن هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة أعاقها وسبب بعض الانهيارات داخل النفق.

وأشار المحققون أن هناك أكثر من شخص عملوا على حفر النفق دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المصرف، كما أشارت التحقيقات إلى أن هذا النفق يعتبر فريدا من نوعه باعتباره ضيق للغاية، على عكس الأنفاق التي استخدمت سابقا في عمليات سرقة مشابهة.

وقد سارعت الشرطة إلى نشر صور للسيارة والرافعة والمولد الكهربائي على أمل أن يتعرف بعض الناس على أصحابهم مما يسهل القبض على اؤلئك اللصوص.

مصدر الصور :local10

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