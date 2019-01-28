لماذا كثر الجدل حول دراسة تقول بأن الكلاب تنقذ مرضى السكري؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر موقع أخبار الآن دراسة أجرتها جامعة بريستول بقيادة الدكتور، نيكولا روني، من قسم رعاية الحيوان والسلوك.أكدت بأن الكلاب التي تقوم بالكشف الطبي، يمكنها أن تشعر بنقص السكر في الدم لدى مالكيها من مرضى السكري، كما انها قادرة بنسبة 83% على تحديد هذه النوبات وتحذير أصحابها.

فور نشر نتائج هذه الدراسة على صفحة أخبار الآن على الفيسبوك ، تفاعل المتابعون معها بشكل كبير .. فجمع المنشور أكثر من 5 الاق إعجاب ،وأعيد نشرها أكثر من 400 مرة ، وحصدت أكثر من 140 تعليق ..

البعض شكك بنتائج الدراسة والبعض الآخر غلبت روح النكتة على تعليقه ، وآخرون ذهبوا بالدراسة إلى الجانب الديني المتعلق بالإسلام ،الذي ينهى عن تربية الكلاب ، بينما كثر أشاروا لأصدقائهم لقراءة نص الدراسة .

Souhila Messai علقت بالاستشهاد بحديث شريف يقول " قال صلى الله عليه وسلم : " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" هذه دراسة مشكوك بها وتتنافى والإعجاز العلمي في القرآن والسنة..... فعلينا الا نصدق كل ما يقدم إلينا"

أما Ahmed Rabea Eisa فتحلى بروح النكتة وعليق " خلاص نقوم بقي نطبخ كلبين و لا حاجه نتغدى"

بينما Wael El Nemr شارك رأياً علمياً يؤكد على ما جاء في الدراسة " احتمال بسبب زياده رائحه الاسيتون فى نفس وفم مريض السكر"

وبحسب الباحثين الذين عملوا على الدراسة فقد استجابت الكلاب المدربة لعلامات هبوط السكر في الدم بشكل خطير، من أنفاس مالكيها أو عرقهم، بلعق وجوههم أو جلب جهاز اختبار الدم إليهم، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

واختبر الباحثون 27 كلبا في آلاف حالات نقص مستويات السكر في الدم أو فرط مستوياتها، على مدار 12 أسبوعا، وطالبوا خلالها المرضى بتسجيل ردّات فعل الكلاب قبل الشعور بنوبة السكري وتغير تصرفات الكلاب في تلك الأوقات.

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