شاهد | فيديو طريف لشاب يتزلج ممداً على أريكة في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( social media )

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو طريف لرجل يتزلج على الجليد وهو متمدد على أريكة ،



ووفق الفيديو، فقد ظهر الشاب وهو مستلق على الأريكة في حين كان رجل آخر يقود جراراً زراعياً ويقوم بسحبه في مينيسوتا بالولايات المتحدة.



وتشهد مينيسوتا أجواءاً باردة هذه الأيام إذ تصل دجات الحرارة في النهار إلى 10 تحت الصفر .

ويستمتع سكان الولاية بالتزلج على الجليد في المسطحات المائية التي تتجمد في هذا الوقت من هذا العام .

في المقابل تتسبب العواصف الثجية في وقوع العديد من حوادث السير المؤسفة .

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