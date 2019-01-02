دراسة: رائحة الورد في السيارات قد تقلل الحوادث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة ساسكس البريطانية، أن رائحة عطر الورد في السيارات قد تكون من أهم إجراءات الوقاية من الحوادث.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه في تجارب قيادة السيارات نجح رش رائحة طيبة ومهدئة مثل عطر الورد في ترك أثر فعّال على السائقين وتقليل عدد الحوادث.

وقام العلماء بتوصيل جهاز رش الروائح بمركز عجلة القيادة، وأطلق هذا العطر عندما اقتربت سيارة من خطر في الطريق، مثل سيارة تنفجر بشدة، أو راكب دراجة يقطع الطريق أمام السيارة، واكتشف العلماء أن رش الرائحة المهدئة أدى إلى تقليل عدد الحوادث.

ويعتقد العلماء أنه من خلال نشر الروائح في السيارات يمكن أن ينتبه الدماغ بشكل أسرع من التحذير المرئي، وأوضحوا أن واحدة من مزايا الرائحة هي أنها أسرع في الوصول إلى الدماغ عن العين والأذن.



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