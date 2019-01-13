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المدينة الأقدم في القارة العجوز.. عاصمة للثقافة الأوروبية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تجمع قرابة 50 ألف شخص في ساحة وسط مدينة بلوفديف في بلغاريا للاحتفال بإعلان المدينة عاصمة للثقافة الأوروبية رسمياً للعام 2019.

وضم الاحتفال عرضاً افتتاحياً تحت عنوان "نحن جميع الألوان" بمشاركة 1500 من الفنانين المحليين والأجانب على مسارح عديدة.

وتعتبر المدينة المحصورة بين البلقان وجبال رودوبي، المدينة الأقدم في أوروبا إذ يعود تاريخ وجودها إلى آلاف السنين، ويشهد على ذلك التاريخ المعماري الذي يعود إلى عصور التراقي واليوناني والروماني والبيزنطي والعثماني.

وتعتبر مدينة بلوفديف أول مدينة بلغارية تحصل على لقب "عاصمة الثقافة الأوروبية" والذي تقاسمته مع مدينة ماتيرا الإيطالية.

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