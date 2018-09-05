لهذا السبب لا تشاركوا صور عودة أبنائكم إلى المدارس..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تزداد الاستعدادات في مختلف المنازل قبل انطلاق الموسم الدراسي، حيث يأمل الأهل أن يكون مكللا بالتوفيق، فيما يعتبره الأبناء صفحة جديدة في كتاب النجاح والسير على دروب العلم المؤدي إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في الحياة..

ولشعور الآباء بالسعادة اتجاه أبنائهم، يشارك الكثيرون منهم صور أطفالهم على المنصات الاجتماعية، لكن هذه العملية لا تخلو من مخاطر وعواقب. وبحسب دراسة أجرتها شركة "مكافي" المختصة في الأمن الرقمي ببريطانيا، فإن نشر صور الأطفال في بداية الموسم الدراسي يجعل الصغار عرضة لمخاطر عدة أبرزها من منحرفين جنسيا يصطادون ضحاياهم على شبكة الانترنت.

توضح شركة "مكافي" أن الآباء البريطانيين يشاركون ما يقارب 1.3 مليار صورة لأبنائهم كل سنة، والباعث على القلق في هذه العملية أن 30 بالمئة من هذه الصور متاحة في صفحات عامة ويمكن أن يصل إليها أي شخص، أي ما يناهز 390 مليون صورة..

وتظهر الأرقام أن 53 بالمئة من الآباء في بريطانيا ينوون مشاركة صور أبنائهم على المنصات الاجتماعية خلال الأسبوع الحالي بالرغم من تنبيهات الخبراء، وفق ما نقلت صحيفة "مترو"، وبعيدا عن إنجلترا، تقدم الصور معلومات مهمة عن الأطفال فهي تكشف تاريخ ميلادهم في الغالب على اعتبار أن الدخول المدرسي يجري في سن معينة، وبما أن العدسات تلتقط الصغار في المدار، فهي تكشف أيضا المكان الذي يرتاده التلاميذ..

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