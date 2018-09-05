أسد يقتحم حافلة سياح في أوكرانيا.. وهذا ما حصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تملك الشجاعة الكاملة لتصمد أمام أسد ضخم لبضع دقائق، فهذا قد يكلفك حياتك؟ لو كنت من ضعاف القلب لا تتجرأ على فعل ذلك؟ لكن هناك من أجبروا على مواجهة ذلك! في أوكرانيا، وقعت حادثة تكاد تكون لا تصدق، حيث اقتحم أسد ضخم عربة تحمل سائحين في حديقة حيوانات سفاري، بعد أسابيع فقط من حادثة نهش امرأة في المكان ذاته، لكن الأمر اكتسب أبعادا مختلفة، غير دموية لحسن الحظ..

وأظهرت اللقطات المخيفة أسدا ضخما، مطلق السراح، يتسلق عربة مفتوحة تضم عددا كبيرا من السائحات، فيما لم يتبين غرضه على الفور، وبعد لحظات من الرعب اقترب الأسد، الذي يدعى فيليا من الموجودين بالعربة، قبل أن يحتضن إحدى الراكبات ويشرع في لعق وجهها في ود واضح، ولم يقم بأي سلوك عدواني اتجاه السائحات..



وحسب موقع "دايلي ميل" فقد بادل السائحون، الأسد المشاعر ذاتها، بل ولم يفوتوا فرصة التقاط صور سيلفي لا تصدق مع الأسد البالغ من العمر عامين، ولم يكتف بذلك بل تربع لاحقا في مقعد السائق، وبدا وكأنه يريد أن يتولى قيادة السيارة المفتوحة من الجانبين..

وكان التخوف واضحا على السائحات، خصوصا بعد الواقعة المثيرة، التي وقعت تحت أنظار مالك الحديقة "أوليغ زوبكوف"، قبل نحو 8 أسابيع، حين نهش أسد آخر، ذراع زائرة تدعى "أولغا سولومينا" في مشهد مخيف كاد أن يودي بحياتها فورا.

الجدير بالذكر، أن أولغا دخلت بإرادتها "قفص أسد" لالتقاط بعض الصور، لكنه قضم ذراعها فجأة، ثم جرها كدمية كصغيرة، قبل أن يتم إنقاذها لحسن الحظ، من دون التعرض لإصابة قاتلة..

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