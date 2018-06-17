سائح طائش ينجو من فك أسد باللحظة الأخيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قام سائح في جنوب إفريقيا خلال رحلة سفاري، بالتقاط صور وهو يلمسس ظهر أسد اقترب من النافذة الخلفية لسيارة الدفع الرباعي التي كان على متنها، وتفاجأ بزئير الأسد المرعب. لكنه كان محظوظا، إذ كان من الممكن أن يقوم الأسد بتمزيق يده وتحويل رحلته إلى كارثة.

وعلقت الحديقة على الموضوع قائلة: "فقط من يعملون بالحديقة يعلمون سرعة الأسد وقدرته على تمزيق يد الشاب". مضيفة أنه كان من الممكن أن يسحبه الأسد من النافذة ويفترسه أمام أصدقائه.

وفي حادثة مماثلة، قامت عائلة من 5 أفراد في حديقة سفاري جنوبي هولندا، بالصعود على السيارة لالتقاط صور لنمور ال "cheetahs" التي تعد من أسرع الحيوانات في العالم، رغم أن قوانين الحديقة تمنع ذلك. وفي هذه الأثناء كان أحد السائحين خلفهم يقوم بتصويرهم، واقتربت النمور منهم، لكن حالفهم الحظ أيضا ونجوا من الموت في اللحظة الأخيرة.

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