وسم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يتصدر مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية 3 فعاليات خلال المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2018، الذي ينطلق اليوم الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتشمل الفعاليات دورة تدريبية عن كيفية تجهيز الخيل وعرضها، وورش عمل تتناول أساسيات التحكيم، وصحة الخيل.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لترقية وتطوير منافسات وعروض جمال الخيل العربية، وتوفيرها للملّاك والمدربين الفرصة لمواكبة المعايير الدولية وزيادة معرفتهم وإلمامهم بهذا النشاط.

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وتقام الدورة الأولى اليوم بالجناح رقم 15 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى السادسة مساءً، حيث تتخللها فترات راحة، وتستكمل غداً في نفس المكان، كما سيشهد اليوم الثالث للمعرض ورشة عمل حول أساسيات التحكيم وتقام بساحة "ارينا" في الواحدة ظهراً، وتختتم الفعاليات بورشة عمل عن صحة الخيل وستكون بالجناح رقم 15 وتبدأ أيضاً في الواحدة ظهراً.

هذا وقد تصدر وسم #معرض_أبوظبي_الدولي_للصيد_والفروسية قائمة الوسوم الأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر متداولوه عن شغفهم بهذه الرياضة العريقة، ومدى ارتباط الخيول بأدبياتهم وموروثهم الفكري والإجتماعي.





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